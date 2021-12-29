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Новости > Инсайдер рассекретил, каким будет новый процессор Intel Core i5

Инсайдер рассекретил, каким будет новый процессор Intel Core i5

Александр Панько
29.12.21 19:27
224
Инсайдер рассекретил, каким будет новый процессор Intel Core i5

Главное: В январе появится процессор для ноутбуков Intel Core i5. Стали известны его характеристики.

Детали: Инсайдер ITHome рассказал, каким будет новый более мощный процессор для ноутбуков Intel Core i5. Продукт семейства Alder Lake должен появиться уже в следующем январе.

Сообщается, что в бенчмарке Geekbench обнаружили новый ноутбук MSI Prestige 14 (A12SC), который был основан на еще не представленном чипе Core i5-1250P.

Информируется, что в однопоточном тесте он набрал 1 611 баллов, а в многопоточном – 8 789 баллов.

Отмечается, что процессор получил 12 вычислительных ядер (четыре больших и восемь малых), работающих в 16 потоков с базовой частотой 2,1 ГГц.

Кроме этого стало известно, что в серии будет процессор Core i7-1260P с тактовой базовой частотой в 2,5 ГГц.

Intel

В тему: Квантовый компьютер как главная технология ближайшего будущего.

Тэги: мир, ноутбук, Intel, технологии

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