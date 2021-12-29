Украинские врачи провели уникальную операцию на мозге

Главное: Херсонские врачи провели операцию по удалению тромба из мозговых артерий. Сделали это специалисты из больницы имени Корабелеша.

Детали: Уникальную операцию провели врачи из больницы имени Корабелеша. О ней поведали в медицинском учреждении.

Сообщается, что специалисты удалили тромб из мозговых артерий 63-летней женщине.

Информируется, что медики овладевают тромбэкстракцией (прогрессивной методикой в ​​лечении ишемического инсульта).

Сообщается, что у местной жительницы неожиданно ослабли конечности прямо на улице.

Отмечается, что женщина попросила помощи у прохожих, которые и передали ее врачам: выяснилось, что у нее тромбоз правой среднемозговой артерии.

После этого принято решение об оперативном вмешательстве.

Заведующий сосудистой хирургией Евгений Гардубей рассказал, что современные методы предполагают скорейшее открытие артерии: «Первый метов – тромболитическая терапия, которую можно проводить в очень короткое время (максимум 3-4,5 часа), второй – оперативное вмешательство, которое достаточно эффективно и малотравмирующее для пациента».

Уточняется, что преимущество операции в том, что она может происходить в более поздние сроки (до 12 часов).

В больнице поведали: «Для спасения были применены оба варианта. Женщине повезло. Если при поступлении в больницу она не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, то на операционном столе их функции были восстановлены полностью».

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