Названа неожиданная причина смертельного пожара в больнице на Прикарпатье

Главное: Причиной пожара в Косовской центральной районной больнице стала свеча, поставленная одним из сотрудников за упокой человек, умершего от ковида.

Детали: Неосведомленность человека об элементарных законах физики и пренебрежении правилами безопасности привели к жертвам на пожаре в Косовской больнице. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в реанимации работало одновременно 5 кислородных концентраторов, что создало условия для перенасыщенности воздуха кислородом.

После трагической гибели одного из пациентов больницы от COVID-19, один из сотрудников заведения по традиции поставил заупокойную свечу.

От контакта открытого огня с перенасыщенным кислородом воздухом в реанимационной палате мгновенно загорелось медицинское оборудование, ткань и другие предметы.

В ГСЧС призвали руководителей медицинских учреждений строго запретить использование открытого огня в реанимационных отделениях и вблизи кислородного оборудования.

Как сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, по данным следствия, вечером 28 декабря 2021 года на первом этаже реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы вспыхнул пожар. Погибли три пациента — две женщины и мужчина. Трое медиков получили ожоги разных степеней тяжести. Они госпитализированы.

По предварительным данным, причина пожара — нарушение требований пожарной безопасности.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного правонарушения.

В тему: Вечером 28 декабря 2021 года в реанимации Косовской центральной районной больницы на Ивано-Франковщине вспыхнул пожар. Погибли четыре человека, еще три — пострадали.