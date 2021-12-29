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Новости > Омикрон продолжает просачиваться в Украину

Омикрон продолжает просачиваться в Украину

Александр Панько
29.12.21 11:49
104
Омикрон продолжает просачиваться в Украину

Главное: Омикрон проникает в Украину. Зафиксировали уже шесть случаев.

Детали: В Украине фиксируют новые случаи заражения штаммом коронавируса Омикрон. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Чиновник поведал, что подтвердили уже шесть случаев заразы.

Отмечается, что первый случай выявили 18 декабря.

По его словам, еще шесть случаев зафиксировали в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского.

Информируется: «Новый штамм обнаружили у двух жителей Киева и двух жителей Киевской области. Также по одному случаю подтвердили в образцах из Днепра и Львова».

Как стало известно, три человека с подтвержденными случаями вернулись из-за границы – они были в Германии, Польше и ОАЭ.

Сообщается, что сейчас проходит эпидемиологическое расследование новых случаев и обследование контактных лиц.

В тему: Омикрон уже в Киеве.

Тэги: общество, здоровье, новости Украины, коронавирус, Омикрон

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