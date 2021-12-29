В Киеве собираются построить два новых моста через Днепр. Но это не точно

Главное: Через Днепр в Киеве хотят построить два моста. О планах поведал министр инфраструктуры.

Детали: В Киеве хотят возвести два транспортных моста через реку Днепр. Такое предложение выдвинул министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, которого цитирует «КиевVласть».

Соответствующее предложение было выдвинуто еще 23 ноября.

Так, министр попросил главу правительства Дениса Шмыгаля поручить его ведомству совместно с «Укравтодором» и КГГА начать планировать строительство.

Ожидается, что столичные власти выполнят предпроектные работы по разработке генплана с учетом строительства новых дорог, а также обеспечат отвод земельных участков, при этом решат все земельные и имущественные вопросы.

Отмечается, что также необходимо определить заказчика по разработке технико-экономического обоснования и проектной документации на строительство новых мостов.

Возможно, что один из проектов будет туннельным переходом.

Мосты собираются построить от Столичного шоссе до автодороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский (на участке Киев-Борисполь), а также от улицы Богатырской до улицы Оноре де Бальзака.

В тему: Появилось видео разрушения киевского моста Патона.