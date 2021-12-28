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Новости > Украинцы получили в 10 раз больше «вовиных тысяч», чем потратили

Украинцы получили в 10 раз больше «вовиных тысяч», чем потратили

Александр Панько
28.12.21 21:09
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Украинцы получили в 10 раз больше «вовиных тысяч», чем потратили

Главное: Тысячу гривен, полученную за вакцинацию от коронавируса, украинцы чаще всего тратят на книги и посещение кинотеатров.

Детали: 6,6 млн граждан Украины открыли специальные счета в банках. Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания по противодействию распространению коронавируса 28 декабря, через «Ощадбанк» на спецсчета украинцев на данный момент перечислены свыше 3,6 млрд грн.

Из них около 365 млн грн они уже потратили.

При этом 35% этих средств украинцы потратили на книжную продукцию, 32% — на посещение кинотеатров, 11% — на железнодорожные перевозки и 10% — на другие направления.

В тему: 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский в видеообращении к народу заявил, что граждане Украины, привитые от ковида двумя дозами вакцины, смогут получить по 1000 грн через приложение «Дия». Программа заработает с 19 декабря. Для тех, у кого нет смартфона и «Дии», будут предусмотрены альтернативные способы получения средств.

Как объяснил спикер президента Сергей Никифоров объяснил, что обещанные деньги невозможно будет получить наличными на руки, речь идет о своего рода депозите, средства которого можно будет потратить лишь на определенный перечень услуг, таких как фитнес, туризм или посещение музея.

Выплату можно будет потратить также на приобретение книг.

Как объяснил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, эти деньги не будут выдавать наличными на руки из-за инфляционных рисков.

Подробнее о том, какие банки участвуют в программе и как получить от государства 1 тыс. грн за вакцинацию, читайте здесь.

Тэги: общество, книга, литература, вакцинация, кинематограф, Офис президента Украины, коронавирус, Денис Шмыгаль, вовина тысяча

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