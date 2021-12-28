Главные новости за 28 декабря 2021 года

— Замминистра образования Игорь Грабарук был уволен после того, как его помощница, 27-летняя Кристина Тишкун, опубликовала в соцсети фото с официальной встречи в откровенном наряде.

— На этой неделе в Киеве и Киевской области ожидаются плановые отключения электроэнергии, связанные с проведением ремонтных работ на подстанциях и воздушных линиях.

— По словам первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, в Киеве зафиксированы первые случаи заражения штаммом коронавируса Омикрон.

— В урочище на территории Краснокутского лесничества во время охоты был смертельно травмирован мужчина. От ранения в висок скончался на месте известный полтавский хирург Роман Ростовский.

— Асфальт на лед укладывали в Одесской области. Появилось видео.

— После шторма вода в оккупированной россиянами Евпатории окрасилась в желтый цвет.

— Мэр Киева Виталий Кличко дважды оговорился, поздравляя собравшихся с Новым годом. Сначала он заявил о скором наступлении 2220 года, а потом — 2222-го.

— Власти Китая обвинили спутниковую систему Илона Маска Starlink, созданную для трансляции интернета по всей Земле, в угрозе китайской космической станции. По их данным, соответствующие «сближения» были зафиксированы дважды за последний год.

— Одиозный российский политик Владимир Жириновский заявил о необходимости нанести выборочный удар по Украине в 4 часа утра 1 января, чтобы наказать украинцев.

— Названы самые популярные приложения у детей. Первое место занял YouTube.