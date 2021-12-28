Трое подростков разгромили склеп на Прикарпатье и поигрались с найденным черепом

Главное: Трое подростков на Прикарпатье осквернили семейный склеп, извлекли из него череп и устроили фотосессию. Суд приговорил их к нахождению дома в вечернее время на полгода.

Детали: В Ивано-Франковской области суд назначил наказание детям, разгромившим могилу в семейном склепе. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в августе на кладбище в городе Коломыя трое несовершеннолетних отодвинули бетонную плиту в склепе, вскрыли гроб и вытащили из него останки.

После этого подростки сфотографировались с черепом и сняли с ним видео, которое позднее опубликовали в социальных сетях.

Суд признал детей виновными в совершении преступления по статье о надругательстве над местом захоронения и останками умершего. К ним применены принудительные меры воспитательного характера посредством передачи под надзор родителей и запрет находиться вне места жительства в вечернее время до мая 2022 года.

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