Во время охоты на Харьковщине выстрелом в голову убили известного полтавского хирурга

Главное: В урочище на территории Краснокутского лесничества во время охоты был смертельно травмирован мужчина. От ранения в висок скончался на месте известный полтавский хирург Роман Ростовский.

Детали: Сегодня около полудня правоохранителям поступило сообщение о ранении человека во время охоты в урочище на территории Краснокутского лесничества. Как сообщает отдел Коммуникации полиции Харьковской области, в ходе следствия установлено, что 40-летний охотник произвел выстрел из собственного гладкоствольного охотничьего ружья ИЖ-27 и случайно попал в 39-летнего знакомого.

Открыто уголовное производство по статье об убийстве по неосторожности.

40-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

По информации MyKharkov.info, погибшим оказался известный хирург Роман Ростовский, заведующий хирургическим отделением № 2 Второй городской клинической больницы Полтавы.

Пуля попала в левый висок хирурга. От полученного ранения он скончался на месте.

Как сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Полтавского городского совета, почти 20 лет своей жизни Роман Ростовский отдал медицине и ежедневной борьбе за жизнь пациентов.

За весомый вклад в развитие хирургической службы города был неоднократно награжден Почетными грамотами и благодарностями.

При этом коллеги не уточнили причину его трагической гибели.

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