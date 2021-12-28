Официально: Омикрон уже в Киеве

Главное: По словам первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, в Киеве зафиксированы первые случаи заражения штаммом коронавируса Омикрон.

Детали: В Киеве зафиксированы первые случаи инфицирования штаммом коронавируса «Омикрон». Как сообщает первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник на своей странице в Facebook, специалисты утверждают, что этот вирус обладает большей контагиозностью, чем штамм «Дельта».

«По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме», — написал Поворозник.

В тему: По словам главного санврача Игоря Кузина, в Украине из-за распространения штамма Омикрон могут ужесточить карантин. В частности, в отношении масочного режима и санитарной обработки рук.