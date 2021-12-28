Младший брат Марадоны умер по той же причине, что и великий футболист

Главное: В Неаполе после остановки сердца умер аргентинский футболист и тренер Уго Марадона.

Детали: Младший брат легенды аргентинского футбола Диего Марадоны, Уго, умер в Неаполе в возрасте 52 лет. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, причиной смерти стала остановка сердца.

Марадону госпитализировали, но врачи не смогли его спасти.

Справка: Уго Марадона известен по выступлениям за итальянский «Асколи», венский «Рапид» и испанский «Райо Вальекано». В качестве тренера он возглавлял клуб «Пуэрто-Рико Айлендерс».

В тему: 25 ноября 2020 года на 61 году жизни в Буэнос-Айресе скончался легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Марадона.

Впоследствии юрист спортсмена обвинил медиков, которые не смогли его спасти, в халатности.

Официальной причиной смерти стала «острая сердечная недостаточность с дилатационной кардиомиопатией». При этом его менеджер утверждает, что в последние дни спортсмен не хотел жить.

23 декабря были опубликованы результаты токсикологического исследования, которое показало отсутствие алкоголя и наркотиков в организме Марадоны. Однако в его крови обнаружили остатки лекарств от алкоголизма, депрессии и шизофрении.