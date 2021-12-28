Легенда украинского футбола Александр Шовковский «экономит» на родной дочери, - СМИ

Легенда украинского футбола, экс-вратарь Динамо-Киев Александр Шовковский платит 5000 грн алиментоа дочери, вместо суммы назначенной ему Печерским судом. Об этом, как пишет НБЖР, заявила в интервью Марине Наприенко (Весельской) на её YouTube-канале «Глас Немезиды» известный дизайнер Ольга Аленова, экс-супруга А. Шовковского.

Youtube-ресурс Глаз Немезиды, автором которого является адвокат и блогер Марина Наприенко (Весельская), ориентирован на раскрытие всей подноготной богатых, статусных мужей, которые на поверку оказываются мелочными и готовыми на все ради денег людьми, оставляющие своих детей без копейки к существованию. Канал также освещает произвол отдельных представителей судебной системы, которые выносят решения против женщин и их несовершеннолетних детей.

«Ещё в 2016 году суд присудил А. Шовковскому платить 1/3 алиментов для дочери Александры от всех его доходов. Видимо настолько легендарный футболист решил, что может устанавливать сумму алиментов сам, иначе по закону его доходы должны составлять 15 тыс. грн., а этого никак не может быть, учитывая тот факт, что отец Александры далеко не безработный. Отметим, что А. Шовковский вернулся в сборную Украины — команду тренеров. Кроме того, он даже баллотировался в Киевский городской совет от партии «УДАР» и за него проголосовали киевляне.

Со слов самого А. Шовковского, он человек активный и неравнодушный, хочет присоединиться к изменениям в нашей столице и в нашей стране. Он достиг успеха в спорте и настроен на успех в политике. Но, какой может быть успех у любителя двойных стандартов, который для начала не готов выполнить свои обязательства перед дочерью?

Стоит отметить, что когда СМИ его расспрашивают о личной жизни, об «адекватных алиментах», А. Шовковский либо скрывается бегством, либо говорит, что не будет ничего комментировать.

Заметим, что у бывших супругов осталась квартира в центре Киева и загородный дом. По словам О. Аленовой, её экс-супруг наложил арест на все движимое и недвижимое имущество, учитывая ковровое покрытие, комоды и настольные лампы. Он также смог обойти решение суда и забрать принадлежавший семье участок в Буковеле.

21 мая 2015 года в присутствии Президента АО «ФК «Динамо» Игоря Суркиса подписан между Аленовой и Шовковским мировой договор о перечне совместного имущества. Судя по подписи Президента АО «ФК „Динамо“, он в этом документе является гарантом их договоренностей. Однако А. Шовковский почти на протяжении 7 лет десятком жалоб на исполнителя пытается заблокировать любые действия исполнителя, прекратив принудительное взыскание с него любых средств. Неужели недостаточно слова такого мастодонта как И. Суркис или А. Шовковский и его имел ввиду?», — пишет НБЖР.

Справка. Одна из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса Ольга Аленова и Александр Шовковский развелись после 14 лет совместного брака.