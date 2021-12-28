Замминистра образования был уволен после скандала с платьем его помощницы

Главное: Замминистра образования Игорь Грабарук был уволен после того, как его помощница, 27-летняя Кристина Тишкун, опубликовала в соцсети фото с официальной встречи в откровенном наряде.

Детали: Заместитель министра образования Украины Игорь Гарбарук ушел в отставку на фоне скандала с помощницей Кристиной Тишкун. Как сообщила народный депутат Украины, член фракции «Слуги народа» Юлия Гришина на своем канале в Telegram, соответствующее решение было принято Кабинетом министров по заявлению Гарбарука.

Отметим, что скандал разразился несколько дней назад после того, как его помощница, 27-летняя Кристина Тишкун, опубликовала в Instagram фотографию в откровенном платье. Во время официальной встречи с городским головой Львова Андреем Садовым она оказалась в черном приталенном платье с глубоким декольте без бюстгальтера.

Помощница замминистра также использовала яркий макияж.

Некоторые пользователи раскритиковали чиновницу за наряд, сравнив ее с проституткой и эскортницей, после чего она удалила свой аккаунт в соцсети.

В тему: 10 ноября 2016 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назначил заместителем министра внутренних дел Украины по вопросам евроинтеграции Анастасию Дееву. Вокруг этого назначения в Сети разгорелся скандал после того, как в соцсетях обнаружились ее интимные фотографии.

26 апреля 2017 года он наградил ее орденом «Женщина. Мир. Безопасность».