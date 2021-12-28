Ученые узнали кое-что важное о происхождении Земли и Марса

Главное: Исследователи из Германии доказали, что Марс и Земля сформировались в основном из вещества во внутренней области Солнечной системы и лишь небольшая доля материала возникла за пределами орбиты Юпитера. Это открытие подтверждает основную теорию происхождения каменистых планет.

Детали: Астрономы Мюнстерского университета в Германии определили точный изотопный состав Земли и Марса и сравнили их с изотопным анализом метеоритов и обломков из внешней и внутренней области Солнечной системы. Как сообщает Lenta.ru, предполагается, что изотопы в ранней Солнечной системе были распределены неравномерно, что позволяет определить, из какого материала было сформировано то или иное небесное тело.

Всего ученые изучили изотопный состав 17 марсианских метеоритов и обнаружили присутствие изотопов титана, циркония и молибдена.

Специалисты также смоделировали, каким должно быть соотношение материала, поступавшего из внешних и внутренних областей Солнечной системы, чтобы воспроизвести изотопный состав Марса и Земли. Изотопный состав вещества, сформировавшегося за орбитой Юпитера, известен по изотопному составу углеродистых хондритов, а вещество из внутренних областей — неуглеродистых хондритов.

Результаты исследователей показывают, что внешние горные породы Земли и Марса имеют мало общего с углеродистыми хондритами внешней части Солнечной системы. На их долю приходится всего около четырех процентов первоначальных пород обеих планет.

Однако астрономы также обнаружили присутствие вещества, которое возникло поблизости от Солнца, но оно не встречается в неуглеродистых хондритах. Это объясняется тем, что оно было полностью использовано при возникновении каменистых планет.

В тему: В сентябре 2017 года французские и бразильские ученые объяснили формирование главного пояса астероидов, расположенного между орбитами Марса и Юпитера не разрушенной планетой, как считалось до сих пор, а планетой, которая так и не смогла сформироваться ввиду гравитационного влияния Юпитера и, в меньшей степени, других планет-гигантов.