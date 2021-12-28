Киевлянам «из-за плановых работ» будут отключать свет до самого Нового года

Главное: На этой неделе в Киеве и Киевской области ожидаются плановые отключения электроэнергии, связанные с проведением ремонтных работ на подстанциях и воздушных линиях.

Детали: С 28 по 31 декабря будет временно прекращена подача электроэнергии по многим адресам в Киеве и Киевской области. Как сообщает Цензор.НЕТ, без света останутся десятки жилых домов, офисов и других общественных учреждений в разных районах города из-за плановых работ на подстанциях.

Полный график отключения электроэнергии можно посмотреть на официальном сайте компании «ДТЭК Киевские электросети», осуществляющей поставки электричества в дома жителей столичного региона.

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