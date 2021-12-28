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Новости > На Виннитчине УПЦ проводит конкурс колядок

На Виннитчине УПЦ проводит конкурс колядок

Александра Кудрявцева
28.12.21 12:50
119
На Виннитчине УПЦ проводит конкурс колядок

Главное: Винницкая епархия Украинской Православной Церкви проводит конкурс к Рождеству Христовому.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, на конкурс колядок приглашаются участники без возрастных ограничений.

Желающие принять участие должны записать на видео свое исполнение любой христианской колядки и отправить записанное видео.

Конкурс продлится с 27 декабря по 5 января.

Видео победителей будут размещены на YouTube-канале Винницкой епархии и официальной странице Facebook.

В тему: Управделами УПЦ напомнил о сути новогодних праздников.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, колядки

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