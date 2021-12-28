В УПЦ установили День молитвы за сирот

Главное: Украинская Православная Церковь ежегодно 30 сентября будет усиленно молиться за детей-сирот, воспитателей детдомов и взрослых, усыновивших сирот.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, такое решение было принято на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Во всех храмах в этот день будут звучать особые молитвенные прошения о даровании лишённым родительской любви детям душевного мира, о том, чтобы они вели жизнь в целомудрии и благочестии. Молиться Церковь будет и об укреплении всех тех, кто заботится и помогает детям-сиротам, в том числе их приёмных родителях.

Прошения будут вознесены дважды, на мирной (в начале Литургии) и сугубой (после чтения Евангелия) ектениях.

Также Синод утвердил особую молитву, которую также будут читать в этот день.

Ознакомиться с текстами молитв можно здесь.

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