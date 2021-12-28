Стало известно о небывалой пользе груши

Главное: Всего одна груша улучшится состояние здоровья. Доводы привела диетолог.

Детали: Популярный российский диетолог Людмила Микитюк поведала о пользе груши. Ее цитирую местные СМИ.

Эксперт сказала, что всего один плод содержит в себе до 20% дневной нормы клетчатки, которая благотворной влияет на пищеварительную систему, а также способна связывать жирные кислоты, тем самым снижая уровень холестерина.

Специалист отмечает: «Особенно полезна кожица груши – в ней есть полезные для сердца и сосудов флаваноиды, которые снижают ломкость капилляров, делают красные клетки крови более эластичными».

По ее словам, в груше содержится арбутин: вещество, обладающее антибактериальными свойствами.

Кроме этого совместно с мочегонным действием груши благодаря обилию калия арбутин помогает бороться с инфекциями мочеполовых путей.

В то же время груши нельзя употреблять при сахарном диабете и язвенной болезни: фрукт содержит много грубых волокон, поэтому есть их нужно в умеренном количестве, иначе возрастает риск диарею.

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