Пожар во Львове оборвал три жизни

Главное: Во Львове произошел пожар. Его жертвами стали три человека.
Детали: Поздно вечером понедельника, 27 декабря, во Львове произошла трагедия. О ней рассказали в ГСЧС.
Сообщается, что в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома вспыхнуло пламя на площади двадцати квадратных метров.
Огонь оперативно ликвидировали, но, увы, не обошлось без жертв – погибли три человека.
Причины инцидента устанавливаются.
Известно, что с пожаром боролись пятнадцать спасателей три единицы техники.
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