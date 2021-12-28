Пожар во Львове оборвал три жизни

Главное: Во Львове произошел пожар. Его жертвами стали три человека.

Детали: Поздно вечером понедельника, 27 декабря, во Львове произошла трагедия. О ней рассказали в ГСЧС.

Сообщается, что в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома вспыхнуло пламя на площади двадцати квадратных метров.

Огонь оперативно ликвидировали, но, увы, не обошлось без жертв – погибли три человека.

Причины инцидента устанавливаются.

Известно, что с пожаром боролись пятнадцать спасателей три единицы техники.

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