Коронавирус в Украине: 2 248 заболевших и 134 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 2 248 людей. Умерли 134 больных.

Детали: Коронавирус в Украине снижает темпы. Данные на вторник, 28 декабря, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели еще 2 248 людей. Госпитализировали 944 больных, а выздоровели 4 789 пациентов.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 12 853, методом ИФА – 1 836, экспресс-тестами – 15 697.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (475), а также Донецкой (149) и Одесской (189) областях.

Умерли 134 человека. За все время скончались 95 105 людей.

С начала пандемии заболели 3 649 236 человек, а выздоровели 3 437 528 людей.

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