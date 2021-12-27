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Новости > Предстоятель УПЦ в 2021 году возглавил более 200 богослужений и канонизацию 7 святых

Предстоятель УПЦ в 2021 году возглавил более 200 богослужений и канонизацию 7 святых

Александра Кудрявцева
27.12.21 17:30
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Предстоятель УПЦ в 2021 году возглавил более 200 богослужений и канонизацию 7 святых
Главное: В 2021 году Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил более 200 богослужений, возглавил прославление в лике святых 7 подвижников благочестия, возглавил 4 епископских хиротонии.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом говорится в отчете управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича), который был озвучен во время итогового заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви.
 
«Блаженнейший с Первосвятительским визитом посетил Бориспольскую, Донецкую, Житомирскую, Запорожскую, Изюмскую, Конотопскую, Криворожскую, Львовскую, Александрийскую, Сумскую, Харьковскую, Черкасскую и Черновицко-Буковинскую епархии. Традиционно Предстоятель УПЦ посещал Свято-Успенскую Почаевскую Лавру и Свято-Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь Волыни, где совершал богослужение», — отмечается в отчете.
 
Митрополит Онуфрий встречался с представителями Поместных Православных Церквей, Президентом Украины, политиками и культурными деятелями, а также принимал участие в общегосударственных и других официальных мероприятиях.
 
28 апреля Предстоятель УПЦ встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время встречи были обсуждены вопросы празднования Пасхи в условиях карантинных ограничений, мирного урегулирования ситуации на востоке Украины и другие актуальные вопросы.
 
27 июля, накануне празднований 1033-летия Крещения Руси, Митрополит Онуфрий принял делегации Поместных Православных Церквей, прибывших на празднование 1033-летия Крещения Руси. Предстоятель принял делегацию Антиохийского Патриархата, Сербской Православной Церкви и Православной Церкви Чешских земель и Словакии. Гости приветствовали Его Блаженство с 1033-летием Крещения Киевской Руси и передали приветствие от Предстоятелей своих Церквей.
 
17 декабря Предстоятель Украинской Православной Церкви принял участие во встрече представителей Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций с Президентом Украины. Во время встречи Блаженнейший объяснил Президенту позицию религиозного сообщества Украины об опастностях, которые несет Стамбульская конвенция, и призвал не ратифицировать ее. В свою очередь Владимир Зеленский заверил, что без диалога с главами церквей и религиозных организаций и широкого обсуждения не будет подписывать важные документы.
 
«С 2017 года выходят из печати издания авторства Митрополита Онуфрия. В частности, уже опубликованы следующие труды: „Ответы на вопросы. Том I“ (2017), „Слова, послания, ответы. Том II“ (2018), „Слова, послания, ответы. Том III“ (2019), „Бог призвал, и я пошел“. Ответы на вопросы» (2019), «Всегда с Богом». Слова, послания, ответы. Часть вторая" (2020), «Дар Божьей любви». Слова, послания, ответы. Часть третья" (2020). В собраниях содержатся слова, проповеди, послания Предстоятеля и ответы на вопросы, касающиеся разных аспектов духовной и общественной жизни«, — сообщается в отчете митрополита Антония..
 
Также продолжаются еженедельные видеообращения Блаженнейшего Митрополита Онуфрия к верующим в рамках нового цикла передачи «Слово Предстоятеля». Благодаря программе миллионы верующих Украинской Православной Церкви могут увидеть и услышать своего Предстоятеля, который обращается с наставлениями и раскрывает Евангельские истины.
 
В тему: УПЦ в 2021 году передала 30 млн гривен для помощи нуждающимся.

Тэги: УПЦ, Митрополит Онуфрий

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