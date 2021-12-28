Названы приложения, в которых чаще всего сидят дети

Главное: Названы самые популярные приложения у детей. Первое место занял YouTube.

Детали: Эксперты из «Лаборатории Касперского» назвали самые популярные приложения у детей во всем мире. Как оказалось, первое место занимает YouTube, на котором несовершеннолетние проводят около 31% времени.

Данные приводятся за сентябрь-ноябрь уходящего года.

Второе место занял WhatsApp (19%), а третье – TikTok (18,8%).

Информируется также: «Наиболее часто дети искали на YouTube контент, связанный с играми. Доля таких запросов составила 28%. Чаще всего они пытались найти каналы игровых блогеров, а самой популярной игрой стала Minecraft. В топ-тройку каналов на попали MrBeast, EdisonPts и Paluten. В десятку наиболее востребованных игр впервые вошли Genshin Impact и Poppy Playtime».

Сообщается, что второе место по количеству детских поисковых запросов на YouTube заняли связанные с музыкой (19%), а третье – фильмы, мультфильмы и телешоу (12%).

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