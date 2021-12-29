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Новости > Международный день виолончели: какой праздник отмечается 29 декабря 2021 года

Международный день виолончели: какой праздник отмечается 29 декабря 2021 года

Агата Кловская
29.12.21 05:32
525
Международный день виолончели: какой праздник отмечается 29 декабря 2021 года

Сегодня, 29 декабря 2022 года, отмечают Международный день виолончели, а также Агей Инесей.

Международный день виолончели

В честь испанского композитора и дирижера Пабло Казальса учрежден и широко отмечается Международный день виолончели.

Каталонец, родившийся в этот день в 1876 году, уже к четырем годам освоил скрипку, флейту и фортепиано. Позже П. Казальс начал играть на виолончели. Этот смычково-струнный инструмент стал основным для музыканта, выступавшего с оркестрами А. Зилоти, С.Рахманинова и А.Гольденвейзера.

Каталонец также был широко известен и как общественный деятель. Благодаря Казальсу был создан Барселонский симфонический оркестр, которым он дирижировал до 1936 года. С 1924 года им был организован музыкальный журнал и концерты по воскресеньям для рабочих в Каталонии.

Из-за режима Франко Казальс эмигрировал из Испании в 1936 году. Но, даже живя в Пуэрто-Рико, он не прекращал популяризировать классическую музыку и игру на виолончели. Пабло Казальс стал инициатором создания фестивалей в Сан-Хуане и Праде. Им были написаны несколько ораторий и «Гимн мира» для ООН. Казальс отличался бескомпромиссной нравственной позицией и верностью моральным идеалам. В знак протеста и несогласия с диктатурой фашизма он вместе с другими музыкантами отказался от широкой концертной деятельности.

Виолончель как музыкальный инструмент появилась в XVI веке. С тех пор ее партии входят в состав сонетов, сюит, вариаций и концертов без сопровождения.

Агей Инесей

Данная дата берет начало от церковного дня почтения памяти пророка Аггея, жившего в 4 веке до нашей эры. Будучи одним из 12 пророков Ветхого Завета, Аггей жил во времена правления царя Дария Гистапса, остановившего строительство храма Иерусалимского в 500 году до н. э.

После смены власти новый царь Зоровавель и первосвященник тех времен Исус не предпринимали попыток возродить постройку храма. Когда Аггей написал книгу пророчеств, направленную показать народу бездействие иудейского правительства, строительство возобновилось.

В народе Агея Инесея считали покровителем людской души. Люди верили, что она отделяется от человеческой плоти и способна блуждать во сне или после смерти. Именно с этим связана традиция открывать двери и окна в домах, где умер человек, чтобы его душа смогла найти выход из жилья.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День рождения белого медведя;

- День «Ещё столько всего надо сделать!»;

- Зул – калмыцкий Новый Год;

- День присоединения штата Техас в США.

Тэги: праздник, общество, мир, культура, новости Украины

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