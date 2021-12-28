Как оказалось, коронавирус может жить в мозге и сердце более полугода

Главное: Коронавирус может проникать в сердце и мозг. Зараза способна жить там более полугода.
Детали: Национальный институт здравоохранения в США сообщает, что коронавирус способен проникать в сердце, мозг и другие органы человека. Появились выводы ученых.
Специалисты провели анализ биоматериалов 44 человек
В отчете говорится: «Мы обнаружили устойчивую РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических участков, включая области по всему мозгу, на сроках до 230 дней с появления симптомов».
Выяснилось: «Коронавирус широко распространяется в организме, даже когда пациент переносит заболевание легко или вообще без симптомов».
В то же время серьезных воспалений вне легких эксперты не выявили.
Резюмируется: «Наши данные предоставляют доказательства замедленного выведения вируса, но не подтверждают существенного воспаления вне дыхательных путей».
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