В Ровно пройдет благотворительный концерт священника УПЦ Александра Клименко

Главное: В Ровно пройдет благотворительный концерт с участием победителя «Голоса страны» протоиерея Александра Клименко и финалиста конкурса Галины Куришко.

«Всех растрогали истории крохотных малышей, которым необходимы миллионы долларов, чтобы полноценно жить. Сотни людей со всей Ровенской области уже подключились к сбору средств, думаю, что и все православное сообщество не может стоять в стороне. Давайте соберемся все вместе, придем на концерт, пожертвуем деньги и спасем две детские жизни!», — рассказал сотрудник Социального отдела Ровенской епархии УПЦ протоиерей Василий Начев.

Концерт состоится 2 января в 17.00 в городском Дворце культуры Ровно «Текстильщик». Стоимость благотворительного билета — 200 грн.

Организаторы отмечают, что стоимость билетов фиксированная, однако, если у кого-то есть возможность пожертвовать больше, то эту помощь примут с благодарностью.

«Приходите на благотворительный концерт, где будут петь ради детей», — призвал протоиерей Александр Клименко.