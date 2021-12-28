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Новости > Международный день кино: какой праздник отмечается 28 декабря 2021 года

Международный день кино: какой праздник отмечается 28 декабря 2021 года

Александр Панько
28.12.21 05:27
603
Международный день кино: какой праздник отмечается 28 декабря 2021 года

Сегодня, 28 декабря 2022 года, отмечают Международный день кино, а также Трифонов день.

Международный день кино

Отмечают этот праздник не только те, кто имеет непосредственное отношение к созданию и производству кинолент, но и все зрители.

28 декабря 1895 года в Париже братья Люмьер, на изобретенном и запатентованном новом аппарате «синематографе» представили на суд публики «Гран-кафе» первую киноленту. Это был первый в мире платный кинопоказ. Братья и до того демонстрировали свое изобретение, однако, это было лишь в кругу друзей и знакомых.

Поэтому именно день премьеры на бульваре Капуцинок десяти коротких документальных фильмов, длительностью около 50 секунд каждый, и стал позднее Международным днем кино.

Братья Люмьер снимали документальные короткометражки без сюжета. Просто картины серых будней парижан.

В 1902 году появился первый постановочный фильм Ж. Мельеса. «Путешествие на Луну», в этом же году вышла первая цветная лента Э. Тернера. В 1903 году вышел фильм с первыми спецэффектами. В 1927 году кассовый сбор первого звукового фильма собрал рекордную сумму 400 тыс. долларов. В 1936 году появились первые черно-белые 3D фильмы германского производства. В 1976 году появились видеокассеты, в 1996 году – первый DVD, а с 2009 года фильмы выпускают на гибридном Blu-Ray/DVD. В 2009 году на экраны вышел «Аватар», самый кассовый проект за всю историю кино, который собрал 2,7 миллиарда долларов.

Трифонов день

Данный праздник идет от церковного дня почтения памяти святого Трифона Печенегского, известного в 16 веке тем, что обратил дикарей-язычников к христианству.

Рожденный в новгородской семье священника, преподобный Трифон носил мирское имя Митрофан. С юношества он решил посвятить себя Богу и стать проповедником христианства. Как-то молясь, Трифон услышал голос сверху и понял, что Господь благословляет его нести язычникам веру Иисуса Христа. С такой целью Трифон попал на Кольский полуостров к аборигенам-язычникам.

Спустя несколько лет, изучив их обычаи и язык, выдержав побои и гонения, проповедник мудростью и добрым словом сумел убедить многих местных принять христианство. Он основал храм у берегов реки Печенга, а рядом построил Троицкий Печенегский монастырь.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День поиска северного оленя;

- День святых Невинных Младенцев Вифлеемских;

- День игры в карты в США;

- День провозглашения Правительства в Австралии.

Тэги: общество, мир, праздники, новости Украины

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