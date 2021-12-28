Стало известно, какой будет погода в первый день 2022-го года

Главное: В первый день 2022-го года погода в Украине не порадует. Потеплеет, но ожидаются осадки.

Детали: В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в первый день 2022-го года – в субботу, 1 января. Появился прогноз синоптиков.

Специалисты обещают, что по всей стране пройдут дожди и мокрый снег, при этом продолжится потепление.

Днем ожидается от 1 мороза до 7 тепла, а ночью от минус 1 до плюс 4.

В Киеве пройдет дождь: днем прогнозируют от 2-4 тепла, а ночью от минус 1 до плюс 1.

Карта погоды:

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