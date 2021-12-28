Синоптики рассказали, какой будет погода в последний день 2021-го года

Главное: В последний день 2021-го года погода не порадует украинцев. Ожидаются осадки.

Детали: Синоптики поведали украинцам, какой будет погода в последний день 2021-го года – в пятницу, 31 декабря. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты говорят, что по всей стране пройдут дожди и мокрый снег.

Днем будет от 3 мороза до 7 тепла, а ночью от минус 7 до плюс 4.

В Киеве пройдет снег с дождем: днем ожидается от 1 мороза до 1 тепла, а ночью 2-4 мороза.

Карта погоды:

В тему: Появилось видео снегопада в Египте.