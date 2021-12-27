В Бердянске прямо на дороге подрались депутаты

Главное: В Бердянске в ходе дорожного конфликта подрались депутат горсовета и районного совета. Один из них обратился в больницу.

Детали: В Бердянске Запорожской области два местных депутата устроили драку в ходе дорожного конфликта. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Инцидент произошел 25 декабря около 21:30 вблизи торгового центра по улице Волонтеров.

Сообщается, что пассажир и водитель двух автомобилей повздорили, в результате чего мужчина 1975 года нанес несколько ударов по голове своему оппоненту 1978 года рождения.

«Таким образом мужчины выясняли, кто имеет преимущество на дороге», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участниками конфликта стали депутаты Бердянского городского и районного советов от разных партий.

Пострадавший обратился в Бердянскую городскую больницу с травмами лица.

Полиция открыла уголовное производство и начала досудебное расследование по статье о нанесении умышленного легкого телесного повреждения.

После получения результатов судмедэкспертизы будет определена окончательная правовая квалификация инцидента.

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