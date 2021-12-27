Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Бердянске прямо на дороге подрались депутаты

В Бердянске прямо на дороге подрались депутаты

Александр Панько
27.12.21 14:51
194
В Бердянске прямо на дороге подрались депутаты

Главное: В Бердянске в ходе дорожного конфликта подрались депутат горсовета и районного совета. Один из них обратился в больницу.

Детали: В Бердянске Запорожской области два местных депутата устроили драку в ходе дорожного конфликта. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Инцидент произошел 25 декабря около 21:30 вблизи торгового центра по улице Волонтеров.

Сообщается, что пассажир и водитель двух автомобилей повздорили, в результате чего мужчина 1975 года нанес несколько ударов по голове своему оппоненту 1978 года рождения.

«Таким образом мужчины выясняли, кто имеет преимущество на дороге», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участниками конфликта стали депутаты Бердянского городского и районного советов от разных партий.

Пострадавший обратился в Бердянскую городскую больницу с травмами лица.

Полиция открыла уголовное производство и начала досудебное расследование по статье о нанесении умышленного легкого телесного повреждения.

После получения результатов судмедэкспертизы будет определена окончательная правовая квалификация инцидента.

В тему: Появилось видео эпичной драки депутатов в Изюме.

Тэги: драка, общество, депутаты, Запорожская область, Бердянск, новости Украины, Запородье

Комментарии

Статьи

27.12.21 11:26

Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Часть 40

Автор: Александр Вознесенский

Дайджест

Facebook сознался: его «независимый фактчекинг» — это фейк
27.12.21 10:47

Facebook сознался: его «независимый фактчекинг» — это фейк

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Тайна вакцины Pfizer будет сохраняться до тех пор, пока не умрут все уколотые этим препаратом
Тайна вакцины Pfizer будет сохраняться до тех пор, пока не умрут все уколотые этим препаратом
Тайна вакцины Pfizer будет сохраняться до тех пор, пока не умрут все уколотые этим препаратом
Тайна вакцины Pfizer будет сохраняться до тех пор, пока не умрут все уколотые этим препаратом
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.12.21 16:20

УПЦ в 2021 году передала 30 млн гривен для помощи нуждающимся
27.12.21 15:45

В Ровно пройдет благотворительный концерт священника УПЦ Александра Клименко
27.12.21 13:26

Китайские ученые создали нечто среднее между щупальцем осьминога и хоботом слона
27.12.21 13:25

В УПЦ рассказали, как относиться к суевериям
27.12.21 12:55

Священник УПЦ объяснил, как простить, если обида не проходит
27.12.21 11:55

Митрополит УПЦ объяснил, почему в общении с Богом не может быть формальностей
27.12.21 11:35

На Полтавщине и Черкащине освятили новые храмы УПЦ
27.12.21 11:04

Ученые нашли способ обучать искусственный интеллект по примеру морских слизняков
27.12.21 05:22

Международный день противоэпидемической готовности: какой праздник отмечается 27 декабря 2021 года
26.12.21 21:25

Предстоятель УПЦ рассказал, почему важно жить по Божьим заповедям
25.12.21 14:40

Большинство украинцев против переноса Рождества на 25 декабря
25.12.21 09:51

РФ продолжает стягивать войска к украинской границе
24.12.21 19:00

Главные новости за 24 декабря 2021 года
24.12.21 16:51

В Минздраве рассказали, будут ли закрывать школы из-за Омикрона
24.12.21 16:14

В Белом доме рассказали, как будут помогать Украине в случае вторжения России
24.12.21 15:26

В Украине могут разрешить вакцинацию детей от коронавируса
24.12.21 14:36

Из-за Омикрона в Украине могут ужесточить карантин
24.12.21 13:30

Москва пугает масштабным конфликтом в Европе из-за вступления Украины в НАТО
24.12.21 12:38

Россия насчитала около 10 тысяч военных НАТО на территории Украины
24.12.21 11:38

Россия перебросила в ОРДЛО десятки тысяч наемников
24.12.21 00:01

Стало известно, почему происходит брожение в желудке
23.12.21 06:25

Диетолог рассказала, какие продукты не следует есть на завтрак
23.12.21 10:34

В Украине на воинский учет будут ставить женщин отдельных профессий. Список
21.12.21 01:24

Британцы узнали об Омикроне нечто весьма важное
20.12.21 19:03

Электроэнергия в Европе существенно выросла в цене
21.12.21 14:03

В Бердянске «заминировали» более десяти школ. И требуют 100 тысяч гривен
21.12.21 00:01

Погода серьезно огорчит украинцев в ближайшие выходные
23.12.21 13:46

Путин рассказал, зачем украл Крым у Украины
22.12.21 19:16

В США заявили о рекордной смертности в истории
22.12.21 00:01

Эксперты назвали фаворитов в борьбе за Золотой мяч 2022 года
Фото и Видео
В Одессе подростки нашли в пакете тело младенца
В Одессе подростки нашли в пакете тело младенца
В Одессе подростки нашли в пакете тело младенца
В Одессе подростки нашли в пакете тело младенца
В Харькове появился собственный «Стоунхендж» ценой в 1,5 млн гривен
В Харькове появился собственный «Стоунхендж» ценой в 1,5 млн гривен
NASA успешно запустило в космос телескоп за астрономическую сумму денег
NASA успешно запустило в космос телескоп за астрономическую сумму денег
В ВОЗ Санта-Клауса официально наделили иммунитетом от коронавируса
В ВОЗ Санта-Клауса официально наделили иммунитетом от коронавируса
В Ужгороде митинговали против МВФ
В Ужгороде митинговали против МВФ
На Харьковщине появились первые пострадавшие из-за резкого похолодания
На Харьковщине появились первые пострадавшие из-за резкого похолодания
Появилось видео, как в Днепре автомобиль сбил людей на пешеходном переходе
Появилось видео, как в Днепре автомобиль сбил людей на пешеходном переходе
На границе с РФ активно роют окопы при помощи спецтехники
На границе с РФ активно роют окопы при помощи спецтехники
Вакцинобесие в действии: украинские полицейские вышвырнули человека из автобуса, как скотину
Вакцинобесие в действии: украинские полицейские вышвырнули человека из автобуса, как скотину
«Слуга народа» обматерил полицейских в самом центре Киева
«Слуга народа» обматерил полицейских в самом центре Киева
fraza.com
Новости блогосферы
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы
17.12.21 20:47

Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества
16.12.21 11:09

Отныне гражданин Украины может законно (!) владеть паспортом РФ
05.12.21 21:19

Зеленский и Коломойский vs Ахметов: кто победит?

Опрос

Посадят ли Петра Порошенко?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.