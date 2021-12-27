В УПЦ рассказали, как относиться к суевериям

Главное: В основе суеверий лежит стремление уйти от ответственности, переложить ее на другого человека, животное, предмет, случай, обстоятельства и даже на Бога.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Долгих в комментарии для портала «Православная жизнь».

«В христианстве нет места для суеверия. Здесь важны каждая доктрина, каждое предложение Священного Писания, каждое произнесенное слово. Настоящая религиозность строится на постоянном труде, понуждении и ответственности. Но, к сожалению, и в христианскую жизнь вкрадываются суеверия. Некоторые из них становятся даже очень распространенными. Опасность же суеверия заключается в том, что оно затмевает разум, притягивает на себя максимальное внимание, меняет приоритеты в духовной жизни, а потом и подменяет настоящую веру», — подчеркнул священник.

Отец Владимир привел пример распространенных суеверий, которые укоренились даже среди православных.

Одно из них: после Причастия нельзя целовать иконы, выплевывать рыбные кости

«Думаю, что к иконам не стоит прикладываться перед Причастием. Все-таки икона — это образ, а Тело и Кровь Христовы не образные, не символические, а самые настоящие. Естественно, что, приступая к принятию в себя Самого Бога, не стоит отвлекаться на Его, пусть и священные, но изображения. Но вот если Литургия закончилась и вам хочется приложиться к какой-то иконе, постоять помолиться возле нее, то в этом нет ничего предосудительного. Тем более нет никакого греха в том, чтобы выплюнуть кости от съеденной на ужин рыбы. От того, что человек причастился, употребляемые им продукты не становятся священными», — рассказал протоиерей Владимир.

Он также обратил внимание на суеверность в вопросах, связанных с «концом света», опасность которых заключается в том, что они полностью «завладевают умом некоторых христиан, смещают акценты в духовной жизни с Христа на антихриста, заполняют страхами, что отражается на всей их жизни и на взаимоотношениях с близкими».

Священник рассказал о популярном суеверии, когда православные боятся выбросить в мусор скорлупу от освященных на Пасху яиц, огрызки от освященных на Преображение яблок и т. п.

«После освящения продукты не становятся какими-то особо священными. Если мы обратим внимание на содержащиеся в служебниках или других сборниках богослужебных последований комментарии к соответствующим молитвам, то увидим, что на Пасху это торжественное благословение пищи на разговение тех христиан, кто постился, а на Преображение это, в первую очередь, слова благодарности Богу за собранный урожай. Получается, что, в сущности, освящаемые на праздники продукты ничем отличаются от тех блюд, которые мы, посредством молитвы и крестного знамени, благословляем перед каждым завтраком, обедом и ужином. Потому и не грех выбросить пищевые отходы в мусор», — объяснил священник.

Он подчеркнул, что необходимо правильно расставлять акценты в духовной жизни и прежде всего доверять Бог: «только в таком случае все суеверия отпадут сами собой».

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