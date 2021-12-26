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Новости > На Житомирщине, Ровенщине и Днепропетровщине освятили новые храмы УПЦ

На Житомирщине, Ровенщине и Днепропетровщине освятили новые храмы УПЦ

Александра Кудрявцева
26.12.21 18:30
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На Житомирщине, Ровенщине и Днепропетровщине освятили новые храмы УПЦ
Главное: На Житомирщине в селе Левков освятили новый храм УПЦ в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница», вместо захваченного сторонниками ПЦУ Свято-Преображенского храма.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на zhytomyr-eparchy.org, чин освящения совершил митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим.
 
После освящения в новом храме было совершена Божественная литургия.
 
Митрополит Никодим поздравил настоятеля, духовенство и верующих с важным событием — освящением нового храма.
 
Как сообшалось, 2 марта 2019 года в селе Левков провели собрание территориальной общины, чтобы перевести Свято-Преображенский храм УПЦ в ПЦУ. Община храма не распалась и осталась верной канонической УПЦ.
 
На Днепропетровщине в поселке Опытный митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней совершил чин великого освящения нижнего храма в честь святителя Иоасафа, епископа Белгородского. Верхний храм основан в честь святителя Спиридона Тримифунтского.
 
После освящения в нижнем храме была совершена первая Божественная литургия.
 
За богослужением духовенство и верующие молились о прекращении эпидемии коронавируса, о выздоровлении больных и о врачах.
 
Митрополит Ириней вручил настоятелю, благодетелям и труженикам храма грамоты Предстоятеля УПЦ.
 
На Ровенщине в селе Малые Дорогостаи епископ Пимен совершил освящение нового храма УПЦ в честь святителя Спиридона Тримифунтского и Божественную литургию в нем.
 
В тему: На Виннитчине появится новый храм УПЦ в честь Сергия Радонежского.

Тэги: УПЦ, Новый храм

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