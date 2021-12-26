Митрополит Онуфрий рассказал, как правильно обращаться к Богу

Главное: Через молитвы Церковь учит правильно обращаться к Богу и выражать свое чувство к Нему.

«Наиболее велика и совершенна молитва «Отче наш», — отметил Предстоятель УПЦ

Также одной из сильнейших молитв, по словам Его Блаженства, является молитва Иисусова: «Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешного!».

Архипастырь рассказал об одном удивительном примере из жизни одной женщины, связанной с Иисусовой молитвой.

Как вспомнил архипастырь, эта женщина находилась в ссылке в 1930-е годы и дошла из-за своих грехов до такого болезненного состояния, что не могла пошевелить ни ногой, ни рукой. «Уже в безнадежном состоянии однажды ночью она услышала разговор двух медсестер об Иисусовой молитве. Оказалось потом, что одна из них была монахиней, а другая женой священника. Женщине так запали их слова, что она стала молиться без остановки. А уже через некоторое время она почувствовала, что получила удивительное исцеление», — рассказывает он.

«Молитва Иисусова для нее стала вторым дыханием. Она постоянно читала эту молитву, — продолжил Блаженнейший. — Эта молитва не только исцелила ее, но и открыла двери Рая».

Как подчеркнул Предстоятель, святые отцы учат, что молитва Иисуса должна быть постоянно на устах, в уме и в сердце.

«Конечно, к этому человек доходит не сразу. Начинается с того, что человек читает ежедневно определенное количество молитв, а со временем, даже когда он уже спит, его разум творит молитву. Блажен человек, имеющий дар непрестанной молитвы. Потому что эта молитва не допускает никакого врага к этому человеку», — подытожил Митрополит Онуфрий