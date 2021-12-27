Международный день противоэпидемической готовности: какой праздник отмечается 27 декабря 2021 года

Сегодня, 27 декабря 2022 года, отмечают Международный день противоэпидемической готовности, а также Филимонов день.

Международный день противоэпидемической готовности

Новый праздник, появившийся совсем недавно и буквально на наших глазах. Отмечается он с 2020 года. Поводом для учреждения даты стала новая и беспрецедентная угроза для человечества, с которой мир столкнулся в 2019 году – коронавирус. Пандемия показала, насколько все мы уязвимы перед общим врагом и как сильно взаимосвязаны разные страны в современном мире.

Для успешного противостояния эпидемиям требуется международное сотрудничество, которое позволит оперативно и комплексно реагировать на угрозы, в какой бы части планеты они не возникали. Поэтому Генеральная Ассамблея ООН в день противоэпидемической готовности призывает все страны проводить мероприятия по консолидации усилий в борьбе с пандемией и смягчению ее последствий. Важнейшее значение имеет и просвещение населения.

Филимонов день

Происхождение праздника связано с православной датой почтения памяти святого Филимона, а также мучеников Аполлония, Ариана, Феотиха, отдавших жизнь за веру в Иисуса Христа.

В 4 веке происходили гонения христиан, за отказ принимать язычество их подвергали пыткам. Под такие пытки попал чтец Аполлоний. Страшась смерти, он подкупил узника Филимона за четыре золотых, требуя переодеться в его одежду и совершить подношение жертвы языческим идолам. Во время жертвоприношения на Филимона снизошло благословение Господа, он поверил во Христа и открыто заявил об этом. Аполлоний возмужал от поступка Филимона и вышел навстречу пыткам. После тяжелых мук обоим отрубили головы.

Казнивший их правитель Ариан страдал от болезни ока, но получив божье исцеление на могилах мучеников, принял христианство. Прознав о содеянном, император приказал пытать Ариана вместе с его четырьмя охранниками, среди которых находился Феотих. Затем страдающих зашили в мешок и бросили тонуть в море.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День соблазнения;

- День вырезания снежинки из бумаги;

- День шиворот-навыворот;

- День «Сходи в зоопарк».