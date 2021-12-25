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Новости > Врач-священник УПЦ объяснил, почему людям посылаются болезни

Врач-священник УПЦ объяснил, почему людям посылаются болезни

Александра Кудрявцева
25.12.21 21:00
57
Врач-священник УПЦ объяснил, почему людям посылаются болезни
Главное: В духовной жизни болезни играют одну из главных ролей, при правильном отношении они помогают проявить веру, измениться, стать угодными Богу.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал заслуженный врач Украины, протоиерей Ростислав Валихновский в новом выпуске проекта «Духовный иммунитет».
 
По словам отца Ростислава, в жизни ничего не происходит без воли Божией, Господь посылает болезнь из любви к людям. Благодаря болезням люди становятся лучше.
 
«Хорошо известно учение о трихотомии человека „дух, душа и тело“. Конечно, если выполняем все заповеди Христовы и благодарим Бога за все, мы здоровы душой, а значит — здоровы и телом. Однако человеческие болезни не являются случайными. Как сказано в Евангелии от Луки, „волос с головы вашей не пропадет“ (Лк. 21, 18)», — отметил священник.
 
Он добавил, что исследования пациентов, перенесших онкологические и другие тяжелые заболевания, показали, что победив болезнь, они начинают ценить каждый миг.
 
Священник привел слова афонских старцев, которые говорят, что рецепт лекарства от онкологических заболеваний пока не открывается людям, потому что души людей, которые борются с этой болезнью, попадают в рай.
 
«Необходимо выяснить причину болезни, а для этого надо проанализировать свое прошлое и правильно поставить диагноз. Установив диагноз, надо прописать себе „лекарство“», — добавил он.
 
 
Протоиерей Ростислав Валихновский отметил, что лечение нужно начать с благодарности Богу.
 
«Будем повторять замечательные слова святителя Иоанна Златоуста: „Слава Тебе, Боже!“, и наши помыслы, навеянные отчаянием, будут сметены. Постепенно появятся силы и вдохновение бороться даже с самым страшным диагнозом. Помним, что надо идти узким путем к Царству Божьему. Узкий путь у каждого свой, но совет один: „Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе“ (1 Фес. 5: 16-18)», — продолжил священник.
 
«И если вдруг станет слишком тяжело и не хватит сил бороться, всегда найдется спаситель, который поможет. Таким спасителем может стать врач, священник, друг. За эту помощь также следует поблагодарить Бога и помолиться за наших врачей», — добавил он.
 
«Поэтому даже когда силы уже покидают, надо остерегаться нареканий и не отчаиваться. Ведь отчаяние является одним из грехов, потому что является потерей веры в Бога и в Его Промысел и милосердие к нам. Господь всегда нам поможет! Он является лучшим диагностом и врачом. Господь не дает искушений больше, чем мы способны вынести. Каждому Он дает тот крест, который можем понести. Осознание этого поможет справиться с болезнью и переосмыслить свою жизнь», — отметил отец Ростислав.
 
По его словам, исцеление происходит благодаря совместным усилиям Бога и человека.
 
«После исцеления человек не должен возвращаться на прежний путь, а должен стараться жить по заповедям Божьим. И вот человек излечивается, но проходит время, и он снова ступает на ложный путь, и он отступает от заповедей и снова падает. Если Господь даровал великое исцеление, то не имеем права воскрешать в себе ветхого человека, с которым всю жизнь боремся. Необходимо молиться и жить по заповедям, которые являются для нас указателями. Надо славить Бога, благодарить и ни в коем случае не оскорблять Его своими поступками, делами и словами», — добавил священник.
 
«Преподобный Паисий Святогорец, святитель Нектарий Эгинский, сербский старец Фаддей (Витовницкий) также страдали от неизлечимых болезней. Врачи ставили им неутешительные диагнозы. Но святые старцы, усердно служившие верой и правдой Богу, настолько были нужны людям, что Господь продлил им жизнь. И они помогли спастись не одному поколению и сегодня продолжают быть примером и утешать духовными наставлениями. Они советовали, что больной человек должен особенно беречь мирное состояние и учиться молчанию», — отметил отец Ростислав.
 
Священник рассказал, что кроме усердной молитвы, надо также ежедневно читать Святое Евангелие, псалмы и труды Святых Отцов, причем, больному человеку особенно полезно сохранять молитвенное состояние в течение всего дня, а если под силу, то выделить время и для ночной молитвы.
 
«Каждая болезнь — это время великой милости Божией и добрая возможность научить себя искренней молитве и умом, и сердцем. Господь ближе к нам, чем мы думаем. Он всегда рядом!», — подытожил протоиерей Ростислав Валихновский.
 
В тему: Врач-священник УПЦ объяснил, почему важно следить за каждым сказанным словом.

Тэги: болезнь, УПЦ

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