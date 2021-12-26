День подарков: какой праздник отмечается 26 декабря 2021 года

Сегодня, 26 декабря 2022 года, отмечают День подарков, а также Евстратиев день.

День подарков

Отмечается в Англии и некоторых странах британского содружества наций: Новой Зеландии, Австралии, Канаде, Самоа и Кирибати широко празднуется день подарков. Недавно праздник появился в Норвегии.

День подарков (Boxing Day) дословно переводится как «День коробок», вероятно, из-за тары, в которую обычно упаковывают праздничные презенты. История его появления уходит корнями довольно глубоко, но объявили его выходным днем и официальный статус ему присвоили только в прошлом веке. Существует несколько предположений относительно возникновения праздника, но все они имеют благотворительную подоплеку.

В Рождество подарками обменивались члены семьи, близкие и друзья. А уже на следующий день угощения и гостинцы получали люди из нуждающихся семей. Все, что было принесено на Рождество в церковь, раздавалось бедным.

Евстратиев день

Праздник назван в честь церковного дня поминания великомученика Евстратия Севастийского. Кроме него церковь чтит память мучеников Евгения, Мардария, Авксентия и Ореста, погибших за свою веру в Иисуса Христа.

В 4 веке многие христиане страдали от гонений, поэтому веру во Всевышнего приходилось скрывать, дабы избежать смерти. Но некоторые настолько почитали Творца, что считали предательством сказать ложь. Одним из таких праведников был Авксентий – священник Аравийской церкви. Его пытали за христианство, заставляя принять язычество. Видя терпимость мученика, военачальник города Севастия Евстратий поверил в Бога единого и открыто об этом заявил. Тогда Евстратия подвергли мучениям и живьем сожгли на костре, а Авксентия обезглавили.

Вместе с Евстратием был схвачен воин Орест. Его положили на раскаленный метал, где мученик принял смерть. Потрясенный увиденным христианин Мардарий с великим самоотречением объявил себя сторонником Христа, за что тут же был подвешен вверх ногами до смерти. Такому же преданному Богу горожанину Евгению отрубили голову, предварительно отрезав язык и конечности.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Международный день крупье;

- День охоты на сны;

- День святого Стефана;

- Фестиваль Кванза.