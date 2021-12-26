Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > День подарков: какой праздник отмечается 26 декабря 2021 года

День подарков: какой праздник отмечается 26 декабря 2021 года

Александр Панько
26.12.21 05:02
360
День подарков: какой праздник отмечается 26 декабря 2021 года

Сегодня, 26 декабря 2022 года, отмечают День подарков, а также Евстратиев день.

День подарков

Отмечается в Англии и некоторых странах британского содружества наций: Новой Зеландии, Австралии, Канаде, Самоа и Кирибати широко празднуется день подарков. Недавно праздник появился в Норвегии.

День подарков (Boxing Day) дословно переводится как «День коробок», вероятно, из-за тары, в которую обычно упаковывают праздничные презенты. История его появления уходит корнями довольно глубоко, но объявили его выходным днем и официальный статус ему присвоили только в прошлом веке. Существует несколько предположений относительно возникновения праздника, но все они имеют благотворительную подоплеку.

В Рождество подарками обменивались члены семьи, близкие и друзья. А уже на следующий день угощения и гостинцы получали люди из нуждающихся семей. Все, что было принесено на Рождество в церковь, раздавалось бедным.

Евстратиев день

Праздник назван в честь церковного дня поминания великомученика Евстратия Севастийского. Кроме него церковь чтит память мучеников Евгения, Мардария, Авксентия и Ореста, погибших за свою веру в Иисуса Христа.

В 4 веке многие христиане страдали от гонений, поэтому веру во Всевышнего приходилось скрывать, дабы избежать смерти. Но некоторые настолько почитали Творца, что считали предательством сказать ложь. Одним из таких праведников был Авксентий – священник Аравийской церкви. Его пытали за христианство, заставляя принять язычество. Видя терпимость мученика, военачальник города Севастия Евстратий поверил в Бога единого и открыто об этом заявил. Тогда Евстратия подвергли мучениям и живьем сожгли на костре, а Авксентия обезглавили.

Вместе с Евстратием был схвачен воин Орест. Его положили на раскаленный метал, где мученик принял смерть. Потрясенный увиденным христианин Мардарий с великим самоотречением объявил себя сторонником Христа, за что тут же был подвешен вверх ногами до смерти. Такому же преданному Богу горожанину Евгению отрубили голову, предварительно отрезав язык и конечности.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Международный день крупье;

- День охоты на сны;

- День святого Стефана;

- Фестиваль Кванза.

Тэги: общество, мир, праздники, новости Украины

Комментарии

Статьи

24.12.21 09:34

Артиллерийские долгожители

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Британцы вступают в геополитическую игру и делают ставку на исмаилитов
25.12.21 18:54

Британцы вступают в геополитическую игру и делают ставку на исмаилитов

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Тайна вакцины Pfizer будет сохраняться до тех пор, пока не умрут все уколотые этим препаратом
Тайна вакцины Pfizer будет сохраняться до тех пор, пока не умрут все уколотые этим препаратом
Тайна вакцины Pfizer будет сохраняться до тех пор, пока не умрут все уколотые этим препаратом
Тайна вакцины Pfizer будет сохраняться до тех пор, пока не умрут все уколотые этим препаратом
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
25.12.21 21:00

Врач-священник УПЦ объяснил, почему людям посылаются болезни
25.12.21 14:40

Большинство украинцев против переноса Рождества на 25 декабря
25.12.21 14:15

В УПЦ прощаются с директором фестиваля «Покров» священником Александром Акуловым
25.12.21 13:37

Мексиканские рыбы нашли крайне необычный способ отбиваться от хищных птиц
25.12.21 12:40

Верующие УПЦ сегодня празднуют день памяти святителя и чудотворца Спиридона
25.12.21 12:15

Предстоятель УПЦ расскажет, как правильно обращаться к Богу
25.12.21 11:50

Управделами УПЦ рассказал, как научиться быть счастливым
25.12.21 10:47

В ВОЗ Санта-Клауса официально наделили иммунитетом от коронавируса
25.12.21 09:51

РФ продолжает стягивать войска к украинской границе
25.12.21 05:31

День дарения ёлочных праздничных шаров: какой праздник отмечается 25 декабря 2021 года
25.12.21 14:40

Большинство украинцев против переноса Рождества на 25 декабря
25.12.21 09:51

РФ продолжает стягивать войска к украинской границе
24.12.21 19:00

Главные новости за 24 декабря 2021 года
24.12.21 16:51

В Минздраве рассказали, будут ли закрывать школы из-за Омикрона
24.12.21 16:14

В Белом доме рассказали, как будут помогать Украине в случае вторжения России
24.12.21 15:26

В Украине могут разрешить вакцинацию детей от коронавируса
24.12.21 14:36

Из-за Омикрона в Украине могут ужесточить карантин
24.12.21 13:30

Москва пугает масштабным конфликтом в Европе из-за вступления Украины в НАТО
24.12.21 12:38

Россия насчитала около 10 тысяч военных НАТО на территории Украины
24.12.21 11:38

Россия перебросила в ОРДЛО десятки тысяч наемников
24.12.21 00:01

Стало известно, почему происходит брожение в желудке
23.12.21 06:25

Диетолог рассказала, какие продукты не следует есть на завтрак
20.12.21 12:42

В СНБО рассказали, когда в Украине введут военное положение
20.12.21 15:50

Порошенко объявили подозрение в госизмене
23.12.21 10:34

В Украине на воинский учет будут ставить женщин отдельных профессий. Список
21.12.21 01:24

Британцы узнали об Омикроне нечто весьма важное
20.12.21 19:03

Электроэнергия в Европе существенно выросла в цене
21.12.21 14:03

В Бердянске «заминировали» более десяти школ. И требуют 100 тысяч гривен
21.12.21 00:01

Погода серьезно огорчит украинцев в ближайшие выходные
22.12.21 19:16

В США заявили о рекордной смертности в истории
Фото и Видео
В ВОЗ Санта-Клауса официально наделили иммунитетом от коронавируса
В ВОЗ Санта-Клауса официально наделили иммунитетом от коронавируса
В ВОЗ Санта-Клауса официально наделили иммунитетом от коронавируса
В ВОЗ Санта-Клауса официально наделили иммунитетом от коронавируса
В Ужгороде митинговали против МВФ
В Ужгороде митинговали против МВФ
На Харьковщине появились первые пострадавшие из-за резкого похолодания
На Харьковщине появились первые пострадавшие из-за резкого похолодания
Появилось видео, как в Днепре автомобиль сбил людей на пешеходном переходе
Появилось видео, как в Днепре автомобиль сбил людей на пешеходном переходе
На границе с РФ активно роют окопы при помощи спецтехники
На границе с РФ активно роют окопы при помощи спецтехники
Вакцинобесие в действии: украинские полицейские вышвырнули человека из автобуса, как скотину
Вакцинобесие в действии: украинские полицейские вышвырнули человека из автобуса, как скотину
«Слуга народа» обматерил полицейских в самом центре Киева
«Слуга народа» обматерил полицейских в самом центре Киева
Опубликовано видео впечатляющего извержения вулкана на французском острове
Опубликовано видео впечатляющего извержения вулкана на французском острове
Украинский фильм таки пролетел мимо премии «Оскар»
Украинский фильм таки пролетел мимо премии «Оскар»
Опубликовано видео с места крушения поезда в столице Ирана
Опубликовано видео с места крушения поезда в столице Ирана
fraza.com
Новости блогосферы
17.12.21 20:47

Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества
16.12.21 11:09

Отныне гражданин Украины может законно (!) владеть паспортом РФ
05.12.21 21:19

Зеленский и Коломойский vs Ахметов: кто победит?
24.11.21 21:18

Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения

Опрос

Посадят ли Петра Порошенко?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.