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Новости > Большинство украинцев против переноса Рождества на 25 декабря

Большинство украинцев против переноса Рождества на 25 декабря

Александра Кудрявцева
25.12.21 14:40
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Большинство украинцев против переноса Рождества на 25 декабря
Главное: Большинство опрошенных празднуют Рождество Христово 7 января и против перенесения праздника на 25 декабря.
 
Детали: Согласно результатам исследования Социологической группы Рейтинг, 71% респондентов ответили, что празднуют Рождество 7 января и только 4% — 25 декабря, сообщает ratinggroup.ua.
 
Подавляющее большинство опрошенных — 58% против идеи переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Такую идею поддерживают только четверть.
 
Согласно исследованию, в течение последних 10-ти лет с каждым годом уменьшается количество поклонников Нового года, а Рождества — увеличивается. В результате в этом году количество поклонников Рождества превысило.
 
Отмечается, что Рождество Христово является самым любимым зимним праздником украинцев (49%), Новый год (37%).
 
В тему: Ректор Киевских духовных школ объяснил, почему УПЦ празднует Рождество 7 января.
 

Тэги: Рождество

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