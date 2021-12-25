Большинство украинцев против переноса Рождества на 25 декабря

Минюст против нотариусов: история конфликта
РФ продолжает стягивать войска к украинской границе
Главные новости за 24 декабря 2021 года
В Минздраве рассказали, будут ли закрывать школы из-за Омикрона
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Из-за Омикрона в Украине могут ужесточить карантин
Москва пугает масштабным конфликтом в Европе из-за вступления Украины в НАТО
Россия насчитала около 10 тысяч военных НАТО на территории Украины
Россия перебросила в ОРДЛО десятки тысяч наемников
Коронавирус в Украине: 6 647 заболевших и 248 погибших