Большинство украинцев против переноса Рождества на 25 декабря

Главное: Большинство опрошенных празднуют Рождество Христово 7 января и против перенесения праздника на 25 декабря.

Детали: Согласно результатам исследования Социологической группы Рейтинг, 71% респондентов ответили, что празднуют Рождество 7 января и только 4% — 25 декабря, сообщает Согласно результатам исследования Социологической группы Рейтинг, 71% респондентов ответили, что празднуют Рождество 7 января и только 4% — 25 декабря, сообщает ratinggroup.ua

Подавляющее большинство опрошенных — 58% против идеи переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Такую идею поддерживают только четверть.

Согласно исследованию, в течение последних 10-ти лет с каждым годом уменьшается количество поклонников Нового года, а Рождества — увеличивается. В результате в этом году количество поклонников Рождества превысило.

Отмечается, что Рождество Христово является самым любимым зимним праздником украинцев (49%), Новый год (37%).