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Новости > РФ продолжает стягивать войска к украинской границе

РФ продолжает стягивать войска к украинской границе

Александр Панько
25.12.21 09:51
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РФ продолжает стягивать войска к украинской границе

Главное: Россия продолжает наращивать военные силы возле границы с Украиной. Спутниковые снимки показали сотни единиц бронетехники и танков на военной базе в аннексированном Крыму.

Детали: Спутниковые снимки, сделанные частной американской компанией Maxar Technologies, показывают, что Россия продолжает наращивать свои силы в аннексированном Крыму. Фото опубликовало агентство Reuters в пятницу, 24 декабря.

Агентство отметило, что не смогло независимо проверить изображения Maxar Technologies, обнародованные поздно в четверг. На фото видна база в Крыму, которую Россия аннексировала в 2014 году, наполненная сотнями единиц бронетехники и танков по состоянию на 13 декабря. При этом спутниковое изображение Maxar той же базы в октябре показало, что база была полупустой.

Как пояснили в Maxar, на российский гарнизон прибыло новое подразделение бригадного уровня, состоящее из нескольких сотен единиц бронетехники, включающей БМП, танки, самоходную артиллерию и средства противовоздушной обороны.

Как сообщает Foreign Policy, Россия продолжает наращивать военные силы не только в Крыму. Опубликована свежая карта Министерства обороны с расположением российских войск.

Издание опубликовало карту, которую использует Минобороны Украины для информирования союзников. Недавний анализ показывает наращивание российских военных сил возле украинской границы Украины.

На карте показаны места сосредоточения российских войск у границы Украины. Так, на территории Беларуси находятся авиационные части, танковый батальон и мотопехотные подразделения. Кроме того, в Курской области расположен лагерь с вооружением и боевой техникой.

Концентрация российских войск также отмечена на восточной границе Украины. Здесь находится около 10 батальонных тактических групп.

На юге зафиксирована переброска в оккупированный Крым из Владикавказа подразделения с ракетными установками «Искандер».

Украина предупреждает союзников о развертывании Россией большего количества танков, артиллерии и бронетехники. В Минобороны также выразили обеспокоенность полетами российских бомбардировщиков и истребителей в Беларуси.

В тему: В Белом доме рассказали, как будут помогать Украине в случае вторжения России.

Тэги: Украина, Россия, граница, политика, войска

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