Китайские ученые создали нечто среднее между щупальцем осьминога и хоботом слона

Главное: Китайские ученые создали манипулятор, конструкция которого напоминает конечности животного. Для реализации идеи они изучили принцип действия щупалец у осьминога и хобота у слона.

Детали: Специалисты Шанхайского университета спроектировали роборуку на основе щупалец осьминога, хобота слона и прочих конечностей животных. Как сообщает Lenta.ru, изобретение описывается как многосегментный мягкий манипулятор на пневмосетках, которые представляют собой эластомерные конструкции с пневматическим приводом.

Щупальца состоят из двух фрагментов — один из них жесткий, а другой эластичный. Специальный механизм нагнетает воздух, который расправляет мягкую камеру, заставляя роборуку сжиматься сильнее.

«Мы разработали мягкие манипуляторы с использованием математической модели, которая может следовать определенной трехмерной пространственной траектории», — рассказал автор исследования Донг Ван.

Робот сам выбирает степень давления, определяя ее в зависимости от прочности предмета. По словам Вана, робот постепенно учится, что позволяет ему оперировать большим количеством хрупких предметов.

В тему: В конце 2021 года американские ученые создали робота, который имеет лапы для захвата предметов. При конструировании робота они вдохновлялись способностями животных, в частности, птиц.