Союз армян Украины назвали ключевым звеном в отношениях между двумя странами

Главное: По мнению эксперта-международника Вардуи Арутюнян, Союз армян Украины является ключевым связующим звеном в отношениях между Арменией и Украиной.

Детали: Отношения между Арменией и Украиной основываются на исторической дружбе, страны разделяют одну и ту же систему ценностей, для обеих стран важную роль играют демократические реформы. Как отметила эксперт-международник Вардуи Арутюнян в интервью AnalitikaUA.net, на этом основании необходимо выстраивать положительную повестку в этих отношениях.

«Можно начать именно с этой положительной повестки: углублять отношения на уровне министерств, ведомств, осуществлять обмен опытом в различных сферах, развивать культурно-образовательные связи. Необходимо стимулировать взаимный интерес молодежи к культуре и традициям друг друга», — заявила она, подчеркнув важность шагов стимулирования торговли и инвестиций между Арменией и Украиной.

По убеждению Арутюнян, основными отраслями взаимных инвестиций могут быть, например, туризм, строительство, IT, сельское хозяйство и важную роль здесь играет работа дипломатических представительств в обеих странах, а также межпарламентских групп дружбы.

При этом она обратила внимание на то, что ключевым связующим звеном в отношениях Армении и Украины является Союз армян Украины и именно он своей инициативностью «может придать большой импульс взаимодействию двух стран».

«Активизация сотрудничества и целенаправленная деятельность армянской общины и властей Армении могут способствовать продвижению армянских интересов в Украине, стимуляции позитивных восприятий и обогащению двусторонней повестки», — заключила эксперт.

В тему: В середине 2021 года украинский деятель Анатолий Сульдин по случаю 20-летия Союза армян Украины подчеркнул работу организации в популяризации культуры и истории Армении.

Тогда же директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что деятельность армянской общины в Украине закладывает прочные основы общего будущего.