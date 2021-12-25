В селе на Волыни появилась улица им. Коко Шанель: сельский голова назвал причину

Главное: Власти села на Волыни назвали улицу, на которой при участии французов построили жилой комплекс, в честь основательницы модного дома Chanel Коко Шанель.

Детали: В с. Струмовка Волынской области одну из улиц официально назвали в честь французской модельера, основательницы модного дома Chanel Коко Шанель. Как сообщает «Суспильне» со ссылкой на сельского голову Юрия Семенюка, новое название улице члены исполкома дали еще весной, а на голосовании 23 декабря удтвердили это решение.

«Это было пожелание застройщика, возводящего в селе большой комплекс. Ему помогали французы в строительстве и облагорожении территории. По его словам, французы сами попросили его сделать что-то, чтобы земля была связана с этой страной», — объяснил Семенюк.

Справка: Габриэль (Коко) Шанель — французский модельер, основательница модного дома Chanel. Оказала существенное влияние на европейскую моду XX века; единственный человек из мира моды, кого журнал Time внес в список ста самых влиятельных людей XX века. Для стиля Шанель, способствовавшего упрощению женского костюма, свойственно заимствование элементов традиционного мужского гардероба и следование принципу «роскошной простоты». Она ввела в женскую моду приталенный жакет и маленькое черное платье; из аксессуаров наиболее известными стали сумка на цепочке и крупная бижутерия — в первую очередь броши-камелии и искусственный жемчуг. Производимые ее фирмой духи «Chanel No. 5» стали парфюмерным бестселлером XX века.

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