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Новости > Омикрон подтвержден в 110 странах мира

Омикрон подтвержден в 110 странах мира

Агата Кловская
24.12.21 21:19
57
Омикрон подтвержден в 110 странах мира

Главное: В ВОЗ заявили, что имеют доказательства, что новый штамм коронавируса Омикрон заразнее других. Он уже подтвержден в 110 странах мира.

Детали: Штамм коронавируса SARS-CoV-2 Омикрон был подтвержден в 110 странах. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

«Вариант „Омикрон“ был обнаружен в 110 странах», — говорится в отчете организации, при этом уточняется, что общая угроза, которую представляет собой новый штамм, зависит от того, насколько быстро распространяется этот вариант и как вакцины и предшествующая инфекция защищают от инфекции, ее передачи, а также течения заболевания и смертности, отметили в ВОЗ.

В организации сообщили об убедительных доказательствах того, что Омикрон распространяется значительно быстрее, чем Дельта, при этом темпы роста заболеваемости в Южной Африке в настоящее время снижаются.

В тему: Из-за Омикрона в Украине могут ужесточить карантин.

Тэги: здоровье, мир, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус, Омикрон

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