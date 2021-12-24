В Минздраве рассказали, будут ли закрывать школы из-за Омикрона

Главное: По словам главного санврача Украины Игоря Кузина, в стране пока не планируют закрывать школы из-за штамма коронавируса Омикрон. Все потому, что пока нет сведений того, что Омикрон как-то влияет на заболеваемость среди детей.

Детали: На сегодня переход школ на дистанционное обучение в случае распространения штамма коронавируса Омикрон не выглядит целесообразной мерой. Об этом главный санитарный врач Игорь Кузин заявил в интервью «Укринформу».

По его словам, на сегодня в мире не наблюдается какой-либо перекос из-за Омикрона в статистике заболеваемости в сторону младшей группы населения.

«По отношению к штамму Дельта были достаточно серьезные заявления о том, что преимущественно этот штамм фокусируется среди детского населения, очень тяжелое течение. Но даже последняя волна не имела эти особенности в Украине», — отметил Кузин.

Он уточнил, что по Омикрону пока нет таких сведений.

«Поэтому закрытие школ не выглядит целесообразным. И ВОЗ, и ЮНИСЕФ подчеркивают, что дистанционное образование не может служить полноценным заменителем обычного образования, к тому же оно ощутимо влияет и на качество обучения, и на уровень социализации ребенка... Закрытие школ не исключено, но все зависит от эпидемической ситуации», — добавил Кузин.

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