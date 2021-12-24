Коронавирус в мире установил страшный антирекорд

Главное: В мире за сутки коронавирусом заболели 980 299 людей. Это новый антирекорд.
Детали: Коронавирус в мире наращивает обороты, несмотря на массовую вакцинацию. Накануне, 23 декабря, был установлен антирекорд заболеваемости.
Данные приводит Worldometer.
За сутки заразились 980 299 людей.
Лидерами по числу новых заражений стали США (267 269), Великобритания (119 789), Франция (91 608), Испания (79 912), Италия (44 595), Германия (39 196) и Россия (25 667).
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