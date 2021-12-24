В Украине измерили уровень безработицы

Главное: Без работы в Украине сидят 1,6 миллиона человек. Трудоустроенных – в десять раз больше.

Детали: Государственная служба статистики измерила уровень безработицы в Украине. Данные приводятся по итогам третьего квартала этого года.

Информируется, что число занятого населения в возрасте от пятнадцати лет составило 16,1 миллиона человек (в возрасте пятнадцать-семьдесят лет трудоустроены 16 миллионов человек).

При этом безработных в каждой категории составило 1,6 миллиона человек.

Эти цифры сопоставимы с показателями второго квартала.

Уточняется, что уровень занятости населения в возрасте от пятнадцати лет составлял 50,4%, а среди населения в возрасте пятнадцать-семьдесят лет это 56,9%.

Кроме этого уточняется, что уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте от пятнадцати лет снизился до 9,1%, а в возрасте пятнадцать-семьдесят лет упал на 0,1% до 9,2%.

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