В Белом доме рассказали, как будут помогать Украине в случае вторжения России

Главное: Администрация Джо Байдена рассчитывает на то, что Россия не решится на полномасштабное вторжение в Украину. В противном случае НАТО может расположить свои войска у границ РФ.

Детали: США и их союзники готовы к ограничениям против России, если она решится на полномасштабное вторжение в Украину. Об этом говорится в Twitter-аккаунте журналиста издания Politico Пола Маклири.

Администрация Байдена рассчитывает на то, что Россия не решится на такой шаг.

В частности, при соответствующем развитии сценария, США планируют не ограничиваться только санкциями против России. В то же время Штаты могут увеличить поддержку возможностям Украины защищать свои территории.

НАТО, со своей стороны, может расположить свои войска у границ РФ.

В тему: Россия насчитала около 10 тысяч военных НАТО на территории Украины.