Главные новости за 24 декабря 2021 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 24 декабря 2021 года.

- Коронавирусом в Украине заболели еще 6 647 людей. Умерли 248 больных.

- По словам главного санврача Игоря Кузина, в Украине из-за распространения штамма Омикрон могут ужесточить карантин. В частности, в отношении масочного режима и санитарной обработки рук.

- Если Киев вернется в зону с самыми жесткими карантинными мерами, в городе могут ввести спецпропуска на транспорт. Другие электронные билеты, которые не являются носителями спецпропусков, будут деактивированы на время «красной» зоны.

- Вакцина Comirnaty эффективна против Омикрона. Это выяснили ученые.

- В WhatsApp появится полезная функция. Она касается возможности массовой рассылки фото и видео.

- Футболист Мухалад аль-Рукади скончался перед матчем. Трагедия произошла в Омане.