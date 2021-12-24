В Минздраве рассказали, кого чаще всего «косит» Омикрон

Главное: По словам главного санврача Украины Игоря Кузина, на сегодня сложно прогнозировать, насколько быстро штамм коронавируса Омикрон может распространиться по территории страны. Этот штамм распространяется в основном среди тех, кто не вакцинировался.

Детали: Штамм коронавируса Омикрон распространяется в основном среди тех, кто не вакцинировался от COVID. Об этом сообщает в интервью «Укринформу» заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, пока нельзя дать прогноз того, как быстро Омикрон может распространиться по стране.

«Мы видим, что в Европе он в основном распространяется среди невакцинированных. Поэтому для Украины сейчас спрогнозировать его течение будет очень тяжело. Поэтому мы ориентируемся только на результаты лабораторных исследований», — отметил Кузин.

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