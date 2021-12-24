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Новости > В Украине могут разрешить вакцинацию детей от коронавируса

В Украине могут разрешить вакцинацию детей от коронавируса

Агата Кловская
24.12.21 15:26
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В Украине могут разрешить вакцинацию детей от коронавируса

Главное: В Украине могут разрешить вакцинацию от коронавируса детей старше 5 лет. Данный вопрос будет рассматривать в течение января.

Детали: Министерство здравоохранения Украины может разрешить вакцинацию от COVID для детей старше 5 лет в первые месяцы 2022 года. Об этом в интервью «Укринформу» заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

«Вакцинация от 5 до 11 лет во всем мире живо обсуждается, многие страны ее уже рекомендуют. Мы этот вопрос вынесли на заседание НТГЭИ, в первый раз был получен ответ, что недостаточно доказательной базы. Сейчас уже накопился определенный объем научных данных исследований по клинической эффективности, поэтому, скорее всего, будем рассматривать его в течение января 2022 года», — отметил он.

По словам Кузина, вероятно, такая рекомендация будет принята, но она не будет обязательной нормой.

«Прививка против COVID для детей от 5 лет будет делаться только по желанию и согласию родителей. В случае, когда ребенок от 5 до 12 лет имел какие-то сопутствующие состояния или тяжелые заболевания, то в таком случае вакцинация ему показана и будет целесообразна», — добавил он.

В тему: В Израиле решили вакцинировать от коронавируса даже маленьких детей.

Тэги: Украина, общество, здоровье, дети, новости Украины, коронавирус, Игорь Кузин, вакцинация от коронавируса

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