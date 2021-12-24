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Новости > В Одессе верующие УПЦ отмечают день памяти преподобного Кукши

В Одессе верующие УПЦ отмечают день памяти преподобного Кукши

Александра Кудрявцева
24.12.21 15:15
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В Одессе верующие УПЦ отмечают день памяти преподобного Кукши
Главное: В Одессе сотни верующих УПЦ сегодня отмечают день памяти преподобного Кукши Одесского.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, праздничную Божественную литургию в соборе иконы Божией Матери «Живоносный Источник» Успенского мужского монастыря возглавил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.
 
За литургией духовенство и верующие молились о прекращении эпидемии коронавируса, о выздоровлении больных и о врачах.
 
После богослужения был отслужен праздничный молебен перед ракой с мощами святого угодника Божия.
 
*** Преподобный Кукша Одесский родился в 1875 году в селе Арбузинка Херсонского района Николаевской губернии. За свой долгий и нелегкий исповеднический жизненный путь преподобный Кукша Одесский прошел лагеря, ссылки, его постоянно переводили из одного монастыря в другой, лишая возможности быть со своими духовными чадами. Но ничто не сломило дух этого старца.
 
Преподобный был тем духовным источником, к которому стекались люди, истомленные безбожием, стремящиеся к свету Божественной любви, «разбивающие оковы человеческого греха».
 
Господь прославил старца за его смирение и простоту. Почитание преподобного Кукши началось сразу после его кончины.
 
Народ шел на его могилу на братском монастырском кладбище, просил святого угодника и по его молитвам получал облегчение в скорбях и болезнях.
 
В 1994 году были обретены его святые мощи и схиигумен Кукша был причислен к лику святых в чине преподобных Украинской Православной Церковью. Его святые мощи находятся в Успенском храме Свято-Успенского Одесского мужского монастыря.
 
В тему: В УПЦ сняли фильм о жизни и подвиге преподобного Кукши Одесского.

Тэги: Одесса, святой, УПЦ

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