Из-за Омикрона в Украине могут ужесточить карантин

Главное: По словам главного санврача Игоря Кузина, в Украине из-за распространения штамма Омикрон могут ужесточить карантин. В частности, в отношении масочного режима и санитарной обработки рук.

Детали: Адаптивный карантин в Украине могут ужесточить, если будет широкое распространение штамма коронавируса Омикрон. Об этом в интервью «Укринформу» заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, все противоэпидемические меры, такие как вакцинация, ношение масок, дистанцирование, обработка рук, также продолжат работать против штамма Омикрон.

«Будем смотреть, какие нормы окажутся более эффективными, и, скорее всего, соответствующие корректировки могут быть внесены и в наш адаптивный карантин относительно усиления масочного режима, обработки рук», — отметил Кузин

Он добавил, что основной фокус медиков будет сводиться к выявлению новых случаев Омикрона и к максимальному их обследованию.

«Но пересмотр (карантинных мер) возможен в конце января, когда мы точно будем иметь обоснованные прогнозы относительно распространения нового штамма», — добавил Кузин.

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